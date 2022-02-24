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Foto: LETA

В четверг уровень воды в большинстве рек Латвии постепенно снижается, свидетельствуют оперативные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Уровень воды в реке Миса у местечка Лиелвейси еще не начал спадать; утром в четверг он составил 3,35 метра — всего на 4 сантиметра ниже рекорда, зарегистрированного 5 апреля 2010 года.

В других местах бассейна Лиелупе уровень воды начал медленно снижаться. Снижается он также в реках Курземе, кроме Ирбе.

До сих пор не понизился уровень воды в озере Усмас: он сохраняется на уровне плюс 7 см к рекорду в январе 2012 года..

Уровень воды в реках Видземе и Латгале в основном снижается. В реке Лиела Югла у Закюмуйжи вода отступила почти на метр с момента достижения максимума на прошлой неделе.

Небольшой подъем уровня воды продолжается в Даугаве и Айвиексте у Лубаны, в Гауе у Валмиеры, в Дубне вверх по течению, а также в Седе и Салаце у Мазсалацы.

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