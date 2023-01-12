Уровень воды в Даугаве близок к критическому: в Екабпилсе объявлено красное предупреждение о наводнении (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на четверг Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии из-за угрозы наводнения в Екабпилсе объявил красное предупреждение.

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К 04.50 уровень воды в Даугаве вблизи Екабпилса повысился на 7,66 м выше нулевой отметки: это примерно на полтора метра выше, чем сутки ранее и на 4 метра выше, чем 1 января.

Гидрологи предупреждают, что уровень воды около Екабпилса может приблизиться и даже превысить критерий красного предупреждения — 8,4 метра выше нулевой точки станции.

В Даугаве в районе Екабпилса продолжается сгущение льда и льдин, из верховьев реки продолжают поступать новые льдины, затапливаются более обширные территории.

Красный уровень опасности означает, что существует высокая вероятность значительного ущерба на большой территории и что в опасности могут оказаться жизни людей.

Жителям необходимо действовать — быть готовыми к чрезвычайным мерам и эвакуации, следовать информации и инструкциям, предоставленным ответственными учреждениями.

Красное предупреждение будет действовать до 14.00 пятницы (13 января).

Возле местечка Зельки уровень воды в течение последних суток понизился, а возле Плявиняс сохранился в пределах нормы.

По данным портала radio1.lv, в среду вечером было созвано заседание комиссии по гражданской обороне Екабпилсского самоуправления. По словам мэра краевой думы Райвиса Рагайниса, критическое место в городе — улицы Скаубиша и Дарзу, где собирается вода. Сейчас ее откачивают три машины, а за городом критическая ситуация сложилась в Гравани и на острове Сакас.

Утром в 9:30 уровень воды в Екабпилисе достиг отметки в 7,66 метра, то есть за последние часы не изменился. "Пробка" из массива шуги находится в 4,6 километрах выше Екабпилса — недалеко от Прижи. До критической отметки в 8,4 метра остается еще около полутора метров, сообщил исполнительный директор Екабпилсского края Улдис Скрейверс.

Подрыв льда, который обычно применяют во время половодья, в этом случае не поможет, потому что заторы в реке созданы массой мелких льдин, а не крупными кусками льда, как это обычно бывает во время весенних паводков. Взрывание было опробовано несколько лет назад в аналогичных условиях, но не дало ожидаемого результата, пояснил Скрейверс.

Поздно вечером в среду состоялось заседание комиссии по гражданской обороне самоуправления Екабпилсского края, сообщили в самоуправлении. Мэр Райвис Рагайнис сообщает, что самые большие проблемы возникли из-за того, что русла рек Сака и Даугава заполнены шугой, которая продолжает прибывать. Край уплотнения находится именно на территории Екабпилса, и, соответственно, самый высокий уровень воды в реке именно в Екабпилсе — он уже превысил оранжевый уровень. Плотина выдерживает давление, но есть места, где грунтовые воды прорываются и затапливают низины.

ООО Jēkabpils ūdens и ООО Jēkabpils pakalpojumi оперативно борются с повышением уровня воды в Екабпилсе на улицах Карля Скаубиша, Краста, Плявиню, Дарза и на других улицах, прилегающих к защитной дамбе. Для уменьшения притока воды в город в критических местах укладываются мешки с песком и собирается вода на территории города.

Эвакуированное население размещается в гостинице Vārpa. Этой возможностью воспользовались трое жителей. При необходимости для размещения будут предоставлены помещения бывшего детского дома Līkumi. В настоящее время временно расселены 9 жителей, 11 письменно отказались от размещения, двое жителей отказались от жилья и были доставлены к родственникам.

Государственная и муниципальная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, специалисты гражданской обороны обеспечивают оповещение жителей в районах, пострадавших от наводнения, а также эвакуацию в случае необходимости.