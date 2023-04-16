Уровень воды в Даугаве между Даугавпилсом и Екабпилсом за неделю упал почти на метр
Foto: Aizkraukles novada pašvaldība/Publicitātes foto

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды на участке Даугавы от Даугавпилса до Екабпилса упал на 37-92 сантиметра по сравнению с пиком паводка на Пасху.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

К утру воскресенья, 16 марта, вода в Даугавпилсе отступила на 92 сантиметра, в Вайкуляны - на 61 сантиметр, в Ерсике - на 63 сантиметра, в Екабпилсе - на 37 сантиметров.

Выше Даугавпилса уровень воды снижался быстрее - у Краславы и Пиедруи он упал почти на два метра.

Уровень воды в других реках Латвии также снижается или незначительно колеблется.

Температура воды в реках, озерах и море составляет +4...+10 градусов.

На следующей неделе уровень воды в Даугаве продолжит падать, и оранжевое предупреждение, которое все еще действует на участке Даугавы ниже Даугавпилса, будет отменено.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Согласованное извещение: что нужно знать, чтобы быстрее получить возмещение
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Будни курьера — какие они?