Уровень воды в Даугаве между Даугавпилсом и Екабпилсом за неделю упал почти на метр

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды на участке Даугавы от Даугавпилса до Екабпилса упал на 37-92 сантиметра по сравнению с пиком паводка на Пасху.

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К утру воскресенья, 16 марта, вода в Даугавпилсе отступила на 92 сантиметра, в Вайкуляны - на 61 сантиметр, в Ерсике - на 63 сантиметра, в Екабпилсе - на 37 сантиметров.

Выше Даугавпилса уровень воды снижался быстрее - у Краславы и Пиедруи он упал почти на два метра.

Уровень воды в других реках Латвии также снижается или незначительно колеблется.

Температура воды в реках, озерах и море составляет +4...+10 градусов.

На следующей неделе уровень воды в Даугаве продолжит падать, и оранжевое предупреждение, которое все еще действует на участке Даугавы ниже Даугавпилса, будет отменено.