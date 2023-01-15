Уровень воды в Даугаве под Екабпилсом понизился на 24 сантиметра. Ситуация опасная, но стабильная

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с утра субботы до 6 утра воскресенья уровень воды в Даугаве под Екабпилсом упал на 24 сантиметра, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Однако уровень воды по-прежнему критически высок, и превышает красный критерий предупреждения в 8,4 метра менее чем на 30 сантиметров.

Самоуправление Екабпилсского района констатирует, что ситуация в Екабпилсе по-прежнему опасная, но пока стабильная. Огромные площади затоплены, продолжается укрепление защитной дамбы.

За минувшие сутки спасатели совместно с полицейскими эвакуировали из затопленных районов Екабпилса и доставили в безопасное место 18 человек, трех собак и кошку, сообщили агентству LETAА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Спасательные работы проводились на улицах Межрупниеку, Плявиню, Варпу и Званитаю.

Наивысший уровень воды — 8,92 метра над нулевой отметкой — был достигнут на Екабпилсской наблюдательной станции в субботу около 9 утра. Это всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего паводка 1981 года.

За последние сутки резких колебаний уровня воды в Даугаве у Екабпилса не зафиксировано. Снижение уровня воды происходит медленно, но неуклонно.

На наблюдательных пунктах над Екабпилсом, а также у моста Зелькю уровень воды в Даугаве стабилен или медленно снижается. В Плявинясе уровень воды продолжает колебаться в пределах нормы.

Уровень воды в низовьях Огре поднимается, но не приближается к опасной отметке. В Лиелупе сохраняется повышенный уровень воды; в последние часы возле Елгавы больше не поднимался.

Из-за дождей уровень воды в большинстве рек повышается. Объявленное гидрологами желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках все еще действует по всей стране, оранжевое предупреждение действует на Плявиньском водохранилище, красное предупреждение действует на Даугаве в Екабпилсском крае, срок действия которого продлен. до 14:00 понедельника