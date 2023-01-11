Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса превысил отметку оранжевого предупреждения
Foto: LETA

Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса в среду вечером превысил отметку оранжевого предупреждения, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В среду незадолго до 17 часов уровень воды в этом месте в Даугаве достиг 6,91 метра над нулевой отметкой.

Гидрологи отмечают, что уровень воды в Даугаве на Плявиньском водохранилище остается повышенным, продолжается уплотнение шуги, колебания уровня воды и затопление территорий. Более обширные территории затоплены на участке Екабпилс-Плявиняс.

Оранжевое предупреждение объявляется, когда ситуация становится опасной и жители должны быть готовы защитить себя и свое имущество, возможно затопление домов и транспортной инфраструктуры. Красное предупреждение еще более серьезно.

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