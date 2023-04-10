Уровень воды в низовьях Даугавы достиг высшей отметки, ГЭС ставят рекорды

Уровень воды в Даугаве ниже по течению от Даугавпилса достиг высшей отметки этой весны, а в верховьях реки он продолжает постепенно снижаться, сообщает LETA со ссылкой на данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĜMC). ГЭС на Даугаве производят энергии вдвое больше, чем надо Латвии, большая часть уходит на экспорт.

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В Краславском районе максимальный уровень воды был достигнут уже в пятницу. На наблюдательной станции Пиедруя – на границе Латвии и Беларуси он был на 65 сантиметров ниже, чем во время крупных половодий десять лет назад, в Краславе уровень воды отставал от апрельского показателя 2013 года на 54 сантиметра.

В районе Даугавпилса самый высокий уровень реки был зафиксирован в ночь на воскресенье - 7,56 метра над нулевой точкой наблюдательного пункта. Это на 38 сантиметров ниже максимума 2013 года. В понедельник утром уровень воды под Даугавпилсом опустился на четыре сантиметра.

В Вайкуляни Ликсненской волости самый высокий уровень воды – 6,86 метра над нулевой отметкой наблюдательного пункта – был достигнут в воскресенье, а утром в понедельник вода отступила на сантиметр. Но и здесь до рекордов 10 лет назад - 27 сантиметров. В Ерсике и Екабпилсе вода еще может подниматься. В Екабпилсе уровень воды на 2,82 метра ниже, чем 14 января этого года, когда было зафиксировано второе по величине наводнение за историю наблюдений - из-за ледяных заторов.

Сильных осадков в ближайшие дни не ожидается, поэтому уровень воды в Даугаве будет снижаться все быстрее.

Ожидается, что Даугавские ГЭС в Латвии смогут работать на полную мощность еще десять дней. В предыдущие четыре месяца количество осадков в Латвии было выше нормы, а в январе и феврале этого года Даугавские ГЭС произвели почти в два раза больше электроэнергии, чем годом ранее. Количество произведенной электроэнергии в марте и апреле будет еще намного выше. По данным AS Augstsprieguma tīkls, что во время пасхальных каникул Даугавские гидроэлектростанции вырабатывают вдвое, а ночью даже в 2,6 раза больше электроэнергии, чем потребляет Латвия. При этом большая часть произведенной электроэнергии экспортируется.