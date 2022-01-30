Уровень воды в реках Курземе приближается к самой высокой отметке

Дождевая вода и таяние снега способствуют быстрому повышению уровня воды в реках Курземе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Уровень воды в Ужаве недалеко от Теранде всего на несколько сантиметров отстает от пика последних десяти лет, зарегистрированного в январе 2012 года.

В других реках западной части Курземе, включая Дурбе и Риву, уровень воды приближается к самому высокому уровню за последние годы.

Уровень воды в Барте на этой неделе поднялся более чем на два метра, подъем продолжается, но уровень воды утром в воскресенье еще не достиг максимума, наблюдавшегося в начале месяца.

Уровень воды в реках центральной части страны повышается с меньшей интенсивностью. Уровень воды в большинстве рек Видземе и Латгалии стабилен.

До вторника, 1 февраля, в Западной Латвии действует желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках и затоплении пойм и других низменностей. В западной части Курземе действует оранжевое предупреждение о наводнении — ожидается затопление больших площадей.

В ближайшие сутки желтое предупреждение о высоком уровне воды будет действовать также в Лиелупе, низовьях Гауи и в водоемах Риги. Повышение уровня воды также связано со штормами — почти по всему Балтийскому морю.

На следующей неделе, когда остров вернется, уровень воды в реках начнет падать. Реки Курземе, которые в настоящее время свободны ото льда, начнут замерзать, на открытых участках других рек также образуется лед. Местами возможно усадочное уплотнение и связанный с этим резкий подъем уровня воды.