Уровень воды в реках Курземе приближается к самой высокой отметке
Foto: LETA

Дождевая вода и таяние снега способствуют быстрому повышению уровня воды в реках Курземе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Уровень воды в Ужаве недалеко от Теранде всего на несколько сантиметров отстает от пика последних десяти лет, зарегистрированного в январе 2012 года.

В других реках западной части Курземе, включая Дурбе и Риву, уровень воды приближается к самому высокому уровню за последние годы.

Уровень воды в Барте на этой неделе поднялся более чем на два метра, подъем продолжается, но уровень воды утром в воскресенье еще не достиг максимума, наблюдавшегося в начале месяца.

Уровень воды в реках центральной части страны повышается с меньшей интенсивностью. Уровень воды в большинстве рек Видземе и Латгалии стабилен.

До вторника, 1 февраля, в Западной Латвии действует желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках и затоплении пойм и других низменностей. В западной части Курземе действует оранжевое предупреждение о наводнении — ожидается затопление больших площадей.

В ближайшие сутки желтое предупреждение о высоком уровне воды будет действовать также в Лиелупе, низовьях Гауи и в водоемах Риги. Повышение уровня воды также связано со штормами — почти по всему Балтийскому морю.

На следующей неделе, когда остров вернется, уровень воды в реках начнет падать. Реки Курземе, которые в настоящее время свободны ото льда, начнут замерзать, на открытых участках других рек также образуется лед. Местами возможно усадочное уплотнение и связанный с этим резкий подъем уровня воды.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Чему мы научились, работая удаленно
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ