Уровень воды в реках начал снижаться

В четверг уровень воды в большинстве рек снижается, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В Гауе уровень воды в основном стабилен, в реке Огре он снижается, а в Большой Югле у Закюмуйжи еще не начал падать.

Уровень воды продолжает постепенно повышаться в Даугаве, а также в верховьях Айвиексте.

Вода еще продолжает подниматься в Дубне, Мисе и Ирбе. В остальных реках уровень воды колеблется или понижается.

Благодаря высокому уровню воды на даугавских гидроэлектростанциях Латвия в настоящее время производит больше электроэнергии, чем потребляет, свидетельствуют данные "Augstsprieguma tīkls".

В ближайшие дни под влиянием морозов уровень воды в реках будет снижаться более быстрыми темпами, лишь в определенные периоды, в связи с образованием и уплотнением льда, он может повышаться.