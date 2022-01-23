Уровень заболеваемости Covid-19 по-прежнему быстрее всего растет в окрестностях Риги
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Уровень заболеваемости Covid-19 продолжает быстрее расти в окрестностях Риги, в том числе самый высокий уровень сохраняется в Марупском, Адажском и Кекавском краях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии в настоящее время составляет 2519 случаев на 100 000 населения. В Адажском крае ее уровень за сутки вырос до 4509,3 случая, в Марупском крае — 4317 случаев, в Кекавском крае — до 4249,1 случая на 100 000 населения, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

В целом средний уровень заболеваемости по стране мимо выше указанных территорий превышен в Риге, Олайнском, Ропажском краях, Елгаве, Саласпилсе и Вамиерском краях.

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