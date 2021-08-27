Уровень заболеваемости Covid-19 растет: ограничения могут вернуться на следующей неделе

В начале следующей недели средний уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии может вырасти до 120 случаев на 100 тысяч человек, прогнозирует Министерство здравоохранения. Это значит, что в стране снова могут вступить в силу ограничения, но на этот раз в большинстве случаев они будут касаться тех, кто не имеет "ковидного" сертификата, сообщает Rus.Lsm.lv.

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В настоящее время 50 человек без Covid-сертфикатов могут собираться на открытом воздухе, при вступлении в силу ограничений это количество будет урезано до 20. Только 10 невакцинированных и не переболевших человек смогут собираться в помещении вместо нынешних 20. На террасах в кафе смогут разместиться за одним столом до 10 человек вместо прежних 20.

"На этом безопасном уровне мероприятия и возможность для собраний остаются дольше всего, и это основной режим, в котором должна быть организована и работа, и бытовая деятельность", — пояснил Оскар Шнайдер, представитель Минздрава.

Вне зависимости от наличия сертификата жители должны готовится к очередям в магазинах. Как только кумулятивный показатель превысит 120, торговые точки, библиотеки, музеи и различные поставщики услуг снова должны будут обеспечить 25 квадратных метров на одного посетителя вместо 15.

В четверг 26 августа средний двухнедельный показатель на 100 тысяч составил 98,9.