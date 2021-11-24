Уровень знаний населения о ВИЧ оценивается как опасно низкий

Ежегодно в Латвии вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) диагностируется примерно у 300 жителей, а уносит жизни в среднем 140 человек в год. 78% жителей по-прежнему считают, что риск заражения ВИЧ на них не распространяется, свидетельствует проведенный исследовательским центром SKDS опрос, в котором приняли участие 1005 респондентов.

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В целом опрос показал, что среди населения Латвии все еще бытуют различные мифы и предрассудки о ВИЧ, путях его передачи, лечении инфекции и жизни рядом с ВИЧ-позитивными людьми.

78% опрошенных заявили, что они не могут заразиться вирусом ВИЧ, и только 11% считают, что они подвержены риску заражения. Еще 11% вообще не смогли ответить на этот вопрос. В то же время самый высокий процент отрицания демонстрируют молодые люди, ведущие активную половую жизнь и поэтому принадлежащие к группе высокого риска: среди респондентов в возрасте 18-24 лет не боятся заразиться ВИЧ 83%, а в возрасте 25-34 лет — даже 86%.

Население в возрасте от 64 до 75 лет также настроено скептически и не допускает риск заражения ВИЧ: такую позицию высказал 81% опрошенных в этой возрастной группе. Председатель правления общества поддержки ВИЧ-инфицированных AGIHAS Андрис Вейкениекс отмечает в данной связи: эта группа населения в большинстве случаев не признает риск заражения ВИЧ вполне обоснованно, однако в реальности вирус обнаруживается и в этой возрастной группе. По словам Вейкениекса, в Латвии ВИЧ диагностирован даже у человека в возрасте 81 год.

Хотя респонденты высоко оценили свои знания о ВИЧ (89% респондентов заявили, что они хорошо или в общих чертах знают о ВИЧ-инфекции), ответы на конкретные вопросы показали обратное. Например, 38% респондентов до сих пор не знают, что ВИЧ не может передаваться через укусы и царапины от животных (собак, кошек). Точно так же 32% не знают, что нельзя заразиться ВИЧ через укусы насекомых (комаров, блох, слепней), а 28% респондентов ошибочно полагают, что ВИЧ можно заразиться при посещении вместе с зараженным человеком бассейна, пользовании общим душем или туалетом.

Кроме того, 23% респондентов не информированы, что ВИЧ не распространяется путем общего пользования предметами домашнего обихода, такими как телефон, пульт дистанционного управления, полотенце, посуда. Еще 17% респондентов не знают, что ВИЧ не способен распространяться по воздуху, когда ВИЧ-инфицированный человек кашляет или чихает, а 13% — что также невозможно заразиться во время приема пищи за одним столом с ВИЧ-инфицированным.

Как пришли к выводу авторы опроса, в целом ответы показывают прямую корреляцию с уровнем образования — чем он ниже, тем более низок и уровень информированности по теме.

"Несмотря на то, что "стаж" распространения ВИЧ в Латвии составляет 34 года, знания об этом вирусе, к сожалению, все еще недостаточны и их отсутствие препятствует контролю за инфекцией. Если бы люди четко знали, что передача вируса возможна только во время незащищенного полового акта и через кровь, они, вероятно, старались бы контролировать риски заражения, насколько это возможно, а также избавились бы от страхов и предрассудков в отношении людей, являющихся носителями ВИЧ", — сказал председатель правления "AGIHAS".

Отвечая на конкретные вопросы, 51% респондентов признались, что не пойдут в сауну с ВИЧ-инфицированным, или затруднились ответить. Еще 43% не стали бы есть приготовленную ВИЧ-инфицированным человеком пищу, 34% не хотели бы работать вместе с носителем этого вируса, а 23% не участвовали бы в вечеринках, если бы знали, что среди гостей будет человек с ВИЧ.

"К сожалению, эти данные показывают уровень предрассудков и предвзятости в нашем обществе. Следует также отметить, что люди, участвующие в опросах, обычно стараются отвечать "прилично", хотя в реальности, возможно, они поступили бы иначе. Я не исключаю, что реальная картина еще хуже", — говорит руководитель исследовательского центра "SKDS" Арнис Кактиньш.

Последняя неделя ноября традиционно во всем мире объявляется неделей тестирования на ВИЧ. Целью акции является повышение осведомленности общественности о профилактике и выявлении ВИЧ. Неделя заканчивается 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом — в этот день вспоминают людей, чьи жизни унес СПИД.

С начала 1980-х годов почти 75 млн человек во всем мире были инфицированы ВИЧ, примерно 32 млн человек умерли. По состоянию на конец 2020 года 38 млн человек в мире жили с ВИЧ.

Общее количество случаев ВИЧ, выявленных в Латвии с момента регистрации первого случая в 1987 году, превысило 8 000. В период с 2015 по 2020 год в стране ежегодно диагностировалось в среднем 335 новых случаев ВИЧ. По количеству новых случаев ВИЧ среди населения Латвия занимает второе место среди стран ЕС. С конца 80-х годов в Латвии от ВИЧ/СПИДа умерло более 2000 человек. Только в прошлом году их было 140.