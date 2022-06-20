Уроженка Латвии 30 лет прожила в Афганистане. Ей наконец удалось вернуться домой

Уроженка Латвии Сандра Биндемане-Мухаммед вместе с семьей вернулась на родину после 30 лет проживания в Афганистане. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Ринкевич поблагодарил коллег из Министерства иностранных дел и Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

"Мы также помогли многим афганским помощникам НВС с семьями уехать из Афганистана", — написал министр.

Sandra Bindemane-Muhameda ar ģimeni šodien ieradās Latvijā, paldies kolēģiem no @arlietas un @IeM_PMLP Esam arī palīdzējuši lielai daļai NBS afgāņu palīgiem ar ģinenēm izceļot no 🇦🇫 Afganistānā bez pases dzīvojoša latviete: Gribu atgriezties mājās: https://t.co/Ipt4DQWoeQ pic.twitter.com/XGtUdEIXKH — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 20, 2022

Как в декабре сообщал LSM.lv, Сандра уехала в Афганистан в 1991 году вместе со своим мужем Сабиром, который учился в Риге, в школе милиции. В Афганистан Сандра забрала и своих троих детей, а младший ее сын родился уже за пределами родины матери. Муж Сандры скончался три года назад.

"Неоднократно муж хотел меня отправить обратно, но не было такой возможности. Тогда сказал, мол, получу пенсию и вместе поедем. Пенсию не получил. Умер", — сказала Сандра.

Когда летом талибы захватили власть в Афганистане, Сандра тоже попыталась сесть на один из самолетов в Кабуле во время эвакуации в августе, однако ей это не удалось.