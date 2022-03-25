Ушаков: 9 мая никакого празднования быть не может, павших нужно помянуть на кладбищах

В то время, когда Россия напала на Украину, 9 мая никакое празднование Дня Победы состояться не может, а погибших во Второй Мировой войне нужно поминать на кладбищах и выставив свечи в окнах, заявил в интервью TV24 депутат Европарламента, один из лидеров "Согласия" Нил Ушаков.

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"В память о павших призовем возложить цветы на кладбищах и зажечь свечи в окнах вечером 9 мая. Призываю разрешить возложение цветов и к памятнику в парке Победы, поскольку полный запрет может привести только к большему напряжению и рискам безопасности", — сказал Ушаков.

Политик поддержал создание фотовыставки, на которой запечатлены страшные кадры из воюющей Украины, однако отметил, что эту выставку следует проводить в центре Риги, чтобы с ней ознакомились как можно больше горожан.

Ушаков позитивно оценил работу Государственной полиции и Государственной службы безопасности, выразив уверенность, что в этом году эти учреждения справятся со своей работой.

"Русские и украинские солдаты когда-то воевали против нацизма, сейчас русские напали на украинцев, поэтому в этом году не может быть речи о каком-либо праздновании. Нельзя позволить Путину, Кремлю украсть память и даты, этого мы не можем допустить", — заявил в интервью евродепутат.

Как уже сообщалось, собрание 9 мая, когда Россия отмечает День Победы, будет оцениваться как поддержка агрессии России в Украине, сказал ранее в эфире LTV начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

В свою очередь, мэр Риги Мартиньш Стакис (PP) призвал исполнительного директора столицы не согласовывать ежегодное мероприятие 9 мая в Пардаугаве.