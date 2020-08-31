Ушаков: фракция “Согласия” в Риге похудела, но будет активной и агрессивной
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Хотя фракция партии “Согласие” в Риге сильно похудела, она продолжит быть активной и агрессивной, заявил агентству LETA один из лидеров партии и бывший мэр Риги Нил Ушаков.

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Он отметил, что партия стоит перед вызовом. “Мы сильно похудели. Посмотрим, как сможем показать свои способности в этой весовой категории,” - сказал Ушаков, добавив, что такие ситуации идут на пользу любой политической партии.

Бывший мэр сказал, что несмотря на низкую активность электората, идеи “Согласия” всё ещё пользуются спросом, а их избиратели не отдали свои голоса другим партиям. Ушаков сказал, что партия будет активной и даже агрессивной в новом созыве.

По мнению Ушакова, следующим вызовом для “Согласия” будут выборы в региональные самоуправления. Он считает, что партии надо сделать выводы после внеочередных выборов в Рижскую думу и укрепить свои позиции.

Как уже сообщалось, если в 2017 году за список "Согласия" и ЧСР проголосовали 127 тысяч избирателей, то этом году за "Согласие" и ЧСР в сумме были отданы почти 42 тысячи голосов, за РСЛ — 11 тысяч. Еще пять тысяч голосов получила партия "Альтернатива", основатели которой еще в 2017 году были членами "Согласия".

На данный момент коалицию планируют формировать Развитие/За!/Прогрессивные, "Новое Единство", Новая консервативная партия и союз Национального объединения и Объединения латвийских регионов. Мэром Риги может стать Мартиньш Стакис (Р/За!/Про).

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