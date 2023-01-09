usakovs_slesers.Foto - Edijs Pālens
Foto: Edijs Pālens

Депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") не исключает политического сотрудничества с депутатом Сейма Айнаром Шлесесом ("Латвия на первом месте").

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В интервью программе "900 секунд" он заявил, что он поддерживает идею о консолидации политических сил. Однако заметил, что обсуждать возможное сотрудничество пока рано.

"На данный момент было бы слишком оптимистично говорить о партнерстве с другой политической силой", — сказал Ушаков, отметив, что вопрос о сотрудничестве будет решаться на предстоящем партийном конгрессе.

Бывший мэр Риги напомнил, что он знает Айнара Шлесерса давно, несколько лет назад они вместе работали в Рижской мэрии.

Напомним, что на прошлой неделе Шлесерс распространил сообщение о том, что его партия могла бы объединить силы с "Согалсием". Цель этого объединения политических сил, по словам политика, "объединить народ".

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