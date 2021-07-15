Ушаков подал кассационную жалобу о решении суда в связи с его отстранением от должности мэра Риги

Депутат Европарламента Нил Ушаков ("Согласие") подал в среду, 14 июля, кассационную жалобу о решении суда в связи с его отстранением от должности председателя Рижской думы. Об этом сам Ушаков сообщил программе TV3 "900 секунд".
Бывший мэр Риги рассказал, что после рассмотрения его дела в двух судебных инстанциях в списке его незаконных действий, который изначально был весьма длинным, остались только три нарушения. Самое громкое из них — перевод 18 млн евро предприятию Rīgas satiksme.
Однако Ушаков напомнил, что в свое время проверку этого перевода уже проводило Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, которое констатировало, что платеж, возможно, был некорректно оформлен с бухгалтерской точки зрения, но не нанес убытки самоуправлению.
В связи с этим Ушаков считает, что три оставшихся инкриминируемых ему нарушения маловажны, и не относились к нему как к председателю Рижской думы.
"С моей стороны кассация подана, если будет необходимо, пойду дальше — в Конституционный суд или на европейском уровне, поскольку сейчас это вопрос, как регулируются отношения между правительством, ответственным министром и самоуправлением", — сказал Ушаков.
15 июня этого года Административный окружной суд отклонил жалобу Нила Ушакова на отстранение от должности председателя Рижской думы весной 2019 года.