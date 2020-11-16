Ушедшая на карантин Айзкраукльская больница частично возобновила работу
Foto: F64

Городская больница в Айзкраукле, временно закрытая из-за ухудшшения эпидемиологической ситуации, частично возобновила работу, сообщает LETA. Сейчас там принимают офтальмолог, дерматолог, уролог, психиатр, нарколог и аудиологопед. Со вторника, 17 ноября, будет доступен и невролог.

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Как сообщалось ранее, 9 ноября в больнице были прекращены очные консультации пациентов, остались работать лишь семейные врачи и зубоврачебный кабинет.

В начале ноября тестирование работников Айзкраукльской больницы выявило 13 инфицированных Covid-19. В связи с тем, что вспышка относилась к медперсоналу, всех больных, которые проходили лечение, перевезли в Даугавпилсскую региональную больницу.

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