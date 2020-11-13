Ушел из жизни известный латвийский миллионер Иварс Страутиньш
Foto: LETA

В минувший четверг в возрасте 78 лет ушел из жизни известный латвийский бизнесмен, миллионер, вице-президент Латвийской конфедерации работодателей Иварс Страутиньш.

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Страутиньш родился в 1942 году в Риге. В 1980 году получил высшее образование на Факультете товароведения Всесоюзного торгового института.

Рабочий путь начал в 1958 году на заводе ВЭФ, затем перешел работать в магазине предприятия Laimdota. С 1980 по 1984 год Иварс Страутиньш занимал пост директора Республиканской оптовой базы, а в 1985 году стал главой правления Центрального союза кооперативов Латвии Turība.

После восстановления независимости Латвии Страутиньш был членом и руководителем нескольких предприятия, в том числе AS Rīgas piena kombināts, SIA Baltijas lāse, AS Trikātas siers, SIA Minhauzena unda и др.

Страутиньш регулярно входил в списки миллионеров Латвии.

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LETA

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LETA
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