Ушел из жизни известный латвийский миллионер Иварс Страутиньш

В минувший четверг в возрасте 78 лет ушел из жизни известный латвийский бизнесмен, миллионер, вице-президент Латвийской конфедерации работодателей Иварс Страутиньш.
Страутиньш родился в 1942 году в Риге. В 1980 году получил высшее образование на Факультете товароведения Всесоюзного торгового института.
Рабочий путь начал в 1958 году на заводе ВЭФ, затем перешел работать в магазине предприятия Laimdota. С 1980 по 1984 год Иварс Страутиньш занимал пост директора Республиканской оптовой базы, а в 1985 году стал главой правления Центрального союза кооперативов Латвии Turība.
После восстановления независимости Латвии Страутиньш был членом и руководителем нескольких предприятия, в том числе AS Rīgas piena kombināts, SIA Baltijas lāse, AS Trikātas siers, SIA Minhauzena unda и др.
Страутиньш регулярно входил в списки миллионеров Латвии.