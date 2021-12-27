Ушел из жизни легендарный музыкант группы Opus Pro Олег Андреев или Alex
Foto: Liene Pētersone

В понедельник скончался музыкант группы Opus Pro Олег Андреев или Alex, сообщила представитель близких артиста Кристине Комаровска.

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Музыкант родился 10 октября 1962 года в Даугавпилсе. C 1986 года Андреев вместе с гитаристом и автором песен Харийсом Зариньшем составлял ядро ​​группы Opus Pro. Группа была создана в 1986 году.

Комаровска отметила, что Opus Pro была одной из самых популярных латвийских групп в 1980-х и 1990-х годах. В начале 1990-х Андреев также работал в составе латвийской группы Riga в США, вернулся на сцену после длительного перерыва в 2011 году, затем активно сотрудничал с бывшим участником группы Зариньшем, своей дочерью Айей Андреевой и активно концертировал в составе Opus Pro.

Андреев принимал участие в записи альбомов Dzimene, Es eju tevi zagt, Tu un es, Stāsts Nr.13. В 2015 году многие песни Андреева в оригинальном исполнении были включены в альбом Зариньша Mīlas rokbalādes.

Спустя 25 лет, в 2015 году, альбом Riga in America, записанный в США в 1990 году, был выпущен группой Riga. В создании альбом Андреев участвовал вместе с Айнарсом Виргсом, Улдисом Мархилевичсом, Иго и Гунтисом Вецгайлисом.

Комаровска сообщила, что информация о прощании с музыкантом будет опубликована в ближайшие дни.

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