Условия движения на больших дорогах затруденены по всей стране, кроме окрестностей Лиепаи и Елгавы

Условия передвижения на основных автомагистралях страны сегодня утром сложные по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи и Елгавы, сообщает агентство LETA со ссылкой предприятие Latvijas valsts ceļi.

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Движение по региональным автомагистралям также затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи.

Движение в западной части Латвии в основном затруднено из-за обледенения, а в восточной части — из-за снега и ледяного дождя, оттепели.

В целях улучшения условий движения сегодня утром к работам по содержанию дорог привлечено 137 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Как уже сообщалось, во вторник утром в Латвии пасмурно, в Курземе местами проясняется, во многих частях страны идет снег и дождь, образуется гололедица, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорология.

Желтое предупреждение действует из-за слякоти и гололеда.