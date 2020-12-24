Услугами виртуальных помощников госучреждений ежедневно пользуются около 2000 человек
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Услугами виртуальных помощников госучреждений ежедневно пользуются около 2000 человек, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

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Как отметили в канцелярии, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения повлекли сложности в жизни многих людей, что способствовало росту интереса к услугам госучреждений, которые во время пандемии в основном доступны удаленно.

Для того чтобы люди могли получить помощь в любое время, госучреждения все чаще полагаются на виртуальных ассистентов, или чат-ботов. В настоящее время в госучреждениях Латвии используется более десяти виртуальных ассистентов.

Так, в Регистре предприятий с клиентами беседует виртуальный ассистент Уна, в городской администрации Цесиса - Вендис, в Государственном агентстве регионального развития - Эрик, в Центре культурных информационных систем - Хуго, в земельной книге - Юстс, в Службе государственных доходов - Томс, в Службе поддержки села - Иева, в Банке Латвии - Сигне.

Как отметили в Госканцелярии, виртуальные ассистенты - удобный и современный способ общения с госучреждениями, который доступен в любое время и дает ответы на стандартные вопросы. Виртуальный помощник может одновременно общаться с неограниченным количеством пользователей, отвечает на вопросы ночью и в выходные. Для учреждений это также возможность лучше узнать, какую информацию чаще всего ищут клиенты.

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LETA

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LETA
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