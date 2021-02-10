Услуги парикмахера, маникюра и педикюра все же могут разрешить — при соблюдении мер безопасности
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Министерство здравоохранения считает, что общие смягчения в сфере услуг красоты и самочувствия можно будет вводить, когда ситуация заметно стабилизируется и заболеваемость Covid-19 будет меньше 200 случаев на 100 000 населения. Однако исключения могут сделать для отдельных важных для общества услуг, при предоставлении которых риск инфицирования не столь высок, заявила в среду на засадании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям представитель Минздрава Яна Фелдмане.

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По ее словам, речь идет об услугах парикмахера, маникюра и педикюра. Для уменьшения риска распространения Covid-19 клиентов и персонал могут обязать пользоваться защитными барьерами, обеспечивать прием клиентов только по записи, регистрацию клиентов, а также 30-минутную паузу между приемом клиентов.

При этом Минздрав указывает на то, что при имеющихся ресурсах невозможно обеспечить достаточно эффективный контроль за соблюдением требований в сфере красоты, поэтому призывает Минэкономики в сотрудничестве с представителями этой отрасли разработать дополнительные механизмы эффективного самоконтроля и контроля.

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