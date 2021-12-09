Установку "умных фоторадаров" снова отложили: они появятся на дорогах Латвии лишь в 2022 году

В этом году в Латвии планировалось внедрить систему контроля средней скорости, чтобы водители не тормозили в нескольких сотнях метров от фоторадара, а передвигались с разрешенной скоростью на более длинном участке дороги. Однако установка новых "умных фоторадаров" слегка задержалась, сообщает передача "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV). Об этом пишет Lsm.lv.

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В начале этого года Совет по безопасности дорожного движения решил выделить 700 000 евро на введение системы контроля средней скорости. Планировалось, что благодаря новому оборудованию водители перестанут тормозить перед фоторадарами, а потом снова ехать с очень высокой скоростью.

"Если разрешено ехать со скоростью 90 километров в час, а участники дорожного движения, согласно данным Latvijas Valsts ceļi (LVC), едут со средней скоростью в 100, 110 или 106 километров в час, то мы ее сокращаем до 96 или ближе к 90 километрам в час, что дает существенное улучшение. Каждый километр уменьшает возможность аварии на 4%", — пояснил директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс.

Минсообщения обобщило опыт работы с "умными фоторадарами'' в Нидерландах, Австрии и Великобритании. Данные свидетельствуют о том, что там на 31-65% уменьшилось количество ДТП с пострадавшими.

По словам инструктора Школы безопасного вождения Яниса Ванкса, устройства для измерения средней скорости являются одним из самых эффективных решений для контроля лихачей, которые очень сильно превышают разрешенную скорость.

"Если мы поездим по странам, в которых такие радары установлены, например, в Литве, то очень хорошо видно, что на тех участках дорог нет лишних обгонов, агрессивной езды, движение ровное, хорошее и безопасное", — указал Ванкс.

LVC установило 16 приоритетных промежутков в сети государственных автодорог, где будет установлена система контроля средней скорости.

Предполагается, что выделенного финансирования хватит на оборудование пяти-восьми участков.

Как рассказала представительница LVC Анна Кононова, существует три главных критерия для оценки мест, где планируется установить "умные фоторадары": количество ДТП, интенсивность движения, в том числе доля грузового транспорта, и конфигурация дороги, то есть, наличие соединений и другие нюансы.

Однако в этом году новую систему все же не установит. LVC попросило Совет по безопасности дорожного движения перенести финансирование на следующий год.

В этом году были разработаны проекты электроподключений, чтобы установить систему. На отдельных участках дорог уже проводится электричество. Однако пока невозможно объявить конкурс закупки и установки. Причина — необходимы изменения правил Кабинета министров, иначе новые устройства нельзя будет сертифицировать и верифицировать.

В Минсообщения надеятся, что после мая, когда будут согласованы средства измерения с Европейской комиссией, LVC сможет начать установку новой системы.

Как сообщалось ранее, изначально "умные фоторадары" планировалось установить летом, позже сроки были перенесены на конец этого года.