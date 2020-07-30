Установлен источник неприятного запаха в Болдерае и Вецмилгрависе

В течение последних двух месяцев Оперативный координационный центр Государственной службы среды получал жалобы на специфический запах в окрестностях улиц Плата и Силикату в Болдерае и улиц А. Домбровска и Калнгале в Вецмилгрависе. В ходе проверки удалось выяснить, что запах исходит от древесины, которую обрабатывают специальным консервантом, содержащим креозот. Это разрешено.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Болдерае обработку древесины консервантом проводит предприятие Noliktavu parks (ул. Плата 14, 14a, 14b). Когда нет ветра или наоборот сильные порывы, запах "долетает" до ближайших жилых домов. Констатированный в окрестностях запах классифицирован как мешающий.

В ходе проверки жалоб о специфическом запахе в Вецмилгрависе, было констатировано, что причина та же - обработка древесины консервантом, содержащим креозот. Однако, в этом случае запах не классифицирован как мешающий, также считается, что он не может привести к появлению проблема дыхательных путей. Обработанные изделия древесины поставляются из SIA Noliktavu parks в SIA Riga Nordic Terminal на улице Зивью 1 для дальнейшей загрузки судов.

Специалисты Службы среды запросили у предприятий объяснения о распространении запаха и мероприятиях, направленных на ограничение его распространения. Также предприятие Noliktavu parks будет обязано провести замеры запаха во время всех технологических процессов, пригласив специалистов Службы среды. После получения и оценки информации, Служба среды примет решение о разработке плана действий для уменьшения и устранения запаха.