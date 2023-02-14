Установлен новый температурный рекорд для 14 февраля
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Температура воздуха в Руцаве сегодня в 13:00 достигла +8,1 градуса, и такая теплая погода 14 февраля в Латвии фиксируется впервые, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Прежний рекорд для 14 февраля составлял +7,8 градуса и был зарегистрирован в 1995 году в Мадоне.

На остальной территории Латвии температура воздуха сегодня составляла от +1,8 градуса в Даугавгриве до +6,1 градуса в Добеле.

Как сообщалось, прежний рекорд был побит и вчера, когда максимальная температура воздуха составил +7,9 градуса.

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