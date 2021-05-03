Устранены технические сбои на сайте manavakcina.lv
Foto: Ekrānuzņēmums

Технические проблемы, которые в понедельник утром возникли на сайте manavakcina.lv, устранены, сообщили агентству ЛЕТА в Национальной службе здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Желающим записаться на вакцинацию на сайте вновь обеспечена возможность выбирать место и время вакцинации.

"Приносим свои извинения, если для части людей эта функция не была доступна с самого утра", - сказала представитель проекта вакцинации Агнесе Стразда.

Многие желающие записаться на прививку указали на ограниченный выбор дат для записи, поэтому представители проекта вакцинации просят людей просматривать календарь на три недели вперед. Если при входе в систему возникают технические неполадки, необходимо пытаться подать заявку позже.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

6

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год