Устранены технические сбои на сайте manavakcina.lv

Технические проблемы, которые в понедельник утром возникли на сайте manavakcina.lv, устранены, сообщили агентству ЛЕТА в Национальной службе здравоохранения.

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Желающим записаться на вакцинацию на сайте вновь обеспечена возможность выбирать место и время вакцинации.

"Приносим свои извинения, если для части людей эта функция не была доступна с самого утра", - сказала представитель проекта вакцинации Агнесе Стразда.

Многие желающие записаться на прививку указали на ограниченный выбор дат для записи, поэтому представители проекта вакцинации просят людей просматривать календарь на три недели вперед. Если при входе в систему возникают технические неполадки, необходимо пытаться подать заявку позже.