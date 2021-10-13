Утром в четверг опять ожидается туман

В ночь на четверг во многих местах Латвии сформируется туман, который кое-где сохранится и утром, прогнозируют синоптики.

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В ближайшие сутки местами пройдут кратковременные дожди. В западной и центральной части страны день ожидается довольно солнечным.

Температура воздуха ночью опустится до -1…+5 градусов, днем поднимется до +8…+12 градусов.

Будет дуть слабый ветер. В четверг вечером на южном побережье Курземе порывы южного, юго-западного ветра могут достичь скорости 15 метров в секунду.

В четверг в Риге не ожидается значительных осадков, утром возможен туман, день обещает быть солнечным. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью +5 градусов, днем до +11 градусов.