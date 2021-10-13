Утром в четверг опять ожидается туман
Foto: LETA

В ночь на четверг во многих местах Латвии сформируется туман, который кое-где сохранится и утром, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ближайшие сутки местами пройдут кратковременные дожди. В западной и центральной части страны день ожидается довольно солнечным.

Температура воздуха ночью опустится до -1…+5 градусов, днем поднимется до +8…+12 градусов.

Будет дуть слабый ветер. В четверг вечером на южном побережье Курземе порывы южного, юго-западного ветра могут достичь скорости 15 метров в секунду.

В четверг в Риге не ожидается значительных осадков, утром возможен туман, день обещает быть солнечным. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью +5 градусов, днем до +11 градусов.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе