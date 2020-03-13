Утром в пятницу около 10 000 потребителей по всей Латвии остались без света

Из-за сильного ветра утром в пятницу нарушено электроснабжение почти 10 000 клиентов Sadales tīkls по всей Латвии, сообщила представитель компании Татьяна Смирнова.

Буря, которая ночью пересекла страну, вызвала более 460 повреждений в электросетях. Около 2.30 временные сбои электроснабжения наблюдались у 38 000 клиентов.

Большинство повреждений было оперативно устранено, и сегодня к 7.00 без электроснабжения оставалось около 10 000 потребителей. Sadales tīkls продолжает работу в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее устранить повреждения электросетей и восстановить электроснабжение.

Больше всего повреждений электросети было в Видземе и Латгале. Шквалистый ветер ломал деревья, которые падали на электролинии и рвали провода.