Утром в субботу — солнечно, после обеда — дождь

Первая половина субботы, 22 июля, в Латвии будет солнечной и в основном без осадков. Однако в течение дня облачность увеличится, а во второй половине дня на большей части территории страны ожидается дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В Курземе также ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, слабый до умеренного, во время грозы местами порывистый. Максимальная температура воздуха будет в пределах +17…+22 градусов.

Также в Риге в первой половине дня будет светить солнце, но позже днем ​​и вечером ожидается дождь, возможна гроза.

Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, южный ветер, максимальная температура воздуха составит +20…+22 градуса.

В середине дня и во второй половине дня, когда светит солнце, индекс ультрафиолетового излучения будет от среднего до высокого, поэтому людям рекомендуется не находиться под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.