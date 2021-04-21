Утвержден новый исполнительный директор Риги

Рижская дума утвердила на посту исполнительного директора Риги Яниса Ланге, председателя правления Latvijas valsts ceļi и председателя совета Latvijas Dzelzceļš. К исполнению своих обязанностей он приступит 17 мая.

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За Ланге проголосовали 46 депутатов из 57 присутствовавших на заседании.

2 декабря с поста и.о. исполнительного директора Риге ушла Ивета Залпетере. Был устроен конкурс на эту должность, заявки подали 37 претендентов. Комиссия конкурса выдвинула на эту должность Яниса Ланге.

По образованию он экономист, получил магистерскую степень по теории управления. В 2013 году Ланге стал депутатом Елгавской думы от "Единства" и в этом же году стал председателем правления Latvijas Valsts Ceļi, а в 2018 стал председателем совета Latvijas Dzelzceļš. В 2020 году как председатель совета LDz он получил за год 29 448 евро, а как председатель правления LVC — 74 644 евро.

Ланге сможет сохранить свою должность в совете Latvijas dzelzceļš, а в качестве исполнительного директора Риги будет получать зарплату 2438 евро и стопроцентную доплату, то есть в общей сумме 4876 евро.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, зарплата исполнительного директора — 2438 евро — "не слишком мотивирует", но закон позволяет важным работникам, выполняющим стратегическую функцию (например, управление обществами капитала), платить стопроцентную прибавку.