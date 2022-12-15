Утвержден новый посол США в Латвии. Ранее он работал в России, Беларуси и Ираке

Сенат США утвердил кандидатуру Кристофера Т. Робинсона на должность посла Соединенных Штатов в Латвии, сообщает официальный аккаунт дипмиссии в Twitter.

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Выступая перед Комитетом Сената США по международным делам в конце ноября, Робинсон назвал своей первоочередной задачей в случае назначения на новый пост защиту американских граждан в Латвии. Также дипломат обещал заняться "активизацией двусторонних усилий по противодействию и сдерживанию российской агрессии, особенно против Латвии, и региональных усилий по укреплению трансатлантической безопасности". Еще одни приоритетом новый посол считает помощь Риге в отказе от российских энергоносителей.

Партнерство Вашингтона и Риги Робинсон оценивает как "глубокое и продуктивное". Он также пообещал развивать двустороннее сотрудничество для решения глобальных проблем, противодействия дезинформации и защите прав человека.

В своем выступлении перед сенаторами новый посол особо отметил, что Латвия стала убежищем для российских независимых СМИ. Робинсон пообещал поддерживать журналистов, продолжающих делать свою "важную работу".

Робинсон — профессиональный дипломат, проведший на службе более 20 лет. Ранее он работал советником по политическим вопросам в посольстве в Москве и миссии при ОБСЕ в Вене, а также в Ираке, Беларуси, Канаде и Никарагуа. До назначения послом в Латвии Робинсон занимал пост в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

Новый глава американской дипмиссии в Латвии получил образование в Национальном военном колледже США и Университете Джорджа Вашингтона. Помимо английского языка, он владеет русским и испанским. Робинсон женат, вместе с супругой они воспитывают троих дочерей: Фейт ("Веру"), Хоуп ("Надежду") и Черити ("Милосердие").