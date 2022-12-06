Утвержден план поддержки украинских беженцев на 2023 год

Во вторник правительство утвердило план мер по оказанию поддержки жителям Украины в Латвии в 2023 году.

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Общие затраты нового плана составляют 215 млн евро, из которых 204 млн евро дополнительно необходимо из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи, а 1,26 млн евро поступит из выделенного бюджета. В зарубежных финансовых инструментах планируется найти менее 10 млн евро. При разработке плана было принято, что в 2023 году в Латвию вновь прибудут 40 000 мирных жителей Украины.

Министерства должны будут представлять в правительство проекты распоряжений о выделении финансовых средств, а самоуправления - раз в месяц подавать Министерству охраны окружающей среды и регионального развития отчеты о расходах, связанных с поддержкой беженцам, для их компенсации.

По данным Министерства внутренних дел, до сих пор за помощью в самоуправления обратились 34 964 беженца, большинство из которых составляют женщины и несовершеннолетние. Разрешения на временное проживание получили 37 262 человека. Трудовые отношения в Латвии установили 7 246 человек.

Военные беженцы из Украины в основном используют Латвию для транзита, и увеличения притока беженцев в нашу страну не наблюдается, заявил на прошлой неделе госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.