Утверждена методика, которая предотвратит попадание в Латвию электричества из Островецкой АЭС

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила методику, которая предотвратит попадание в Латвию произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце электроэнергии, сообщил агентству LETA руководитель КРОУ Роланд Ирклис.

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25 августа этого года на закрытой части заседания правительства был заслушан информационный отчет Министерства экономики о торговле электроэнергией с Белоруссией.

Согласно протоколу заседания правительства, принимая во внимание развитие событий в Белоруссии и связанные с этим риски для соблюдения международных стандартов ядерной безопасности на БелАЭС в Островце, министры постановили, что в случае запуска БелАЭС Латвия приостановит торговлю электроэнергией с Белоруссией.

Чтобы обеспечить это, Министерству экономики было поручено вместе с оператором системы передачи электроэнергии разработать решение для торговли электроэнергией с третьими странами.

Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Белоруссии электроэнергия не будет поступать в Латвию.

По словам Ирклиса, базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии.

Ирклис сообщил, что этот метод уже утвержден Латвией и Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы.

Как сообщил в понедельник литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid, он получил от белорусского энергетического концерна "Белэнерго" информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.