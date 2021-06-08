Утверждены депутатские мандаты Петравичи, Шуплински, Мичеревскиса, Крейтусе, Беляуниекcа и Лиепкалнса
Foto: Saeimas administrācija

Сейм сегодня утвердил изменения в составе депутатов парламента, которые произошли в связи с исключением из правящей коалиции партии "За человечную Латвию" (ЗЧЛ, ранее "KPV LV"), а также в связи с кончиной депутата Инесе Икстены ("Для развития Латвии/За!").

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Место скончавшейся после продолжительной борьбы с болезнью Инесе Икстены во фракции "Для развития Латвии/За!" займет Мартиньш Штейнс, у которого до этого был временный мандат, пока Артис Пабрикс занимает должность министра обороны. Вместо Штейнса т.н. мягкий мандат получит Виестурс Лиепкалнс.

Восстановлены мандаты бывших министра благосостояния Рамоны Петравичи (ЗЧЛ) и министра образования и науки Илги Шуплински, которую Новая консервативная партия (НКП) отозвала с должности, поэтому она вышла из партии. В результате "мягких" мандатов лишились Эдгар Кронбергс, работавший в Сейме вместо Петравичи, и заменявший Шуплинску депутат Андрис Казиновскис.

Вместо назначенного министром благосостояния Гатиса Эглитиса (НКП) временный мандат получит Лива Крейтусе, а вместо министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития Латвии/За!") - Марис Мичеревскис, однако он не сможет работать в составе фракции "Для развития Латвии/За!", так как вышел из партии "Для развития Латвии".

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LETA

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LETA

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Гатис Эглитис KPV LV Новая консервативная партия "Для развития Латвии" Артис Пабрикс Сейм
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