Увеличат компенсацию на транспорт и жилье для безработных

Для безработных увеличат компенсации: на транспортные расходы с 7 до 10 евро в день , на аренду жилья — со 150 до 200 евро в месяц. Таким образом планируется способствовать мобильности безработных — чтобы они ездили на учебу и на собеседования.

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6 декабря правительство на заседании внесло изменения в правила Кабинета министров, касающихся мер против безработицы.

У безработных и тех, кто подвержен риску безработицы, будет возможность посещать неограниченное число курсов онлайн, тогда как раньше их было не больше шести. В то же время сохраняется ограничение по финансированию — не более 500 евро за два года. Уменьшена и минимальная интенсивность занятий — до пяти часов в неделю.

Также, чтобы увеличить занятость людей с инвалидностью, предусматривается, что безработные с инвалидностью смогут участвовать в мероприятиях по определению профессиональной пригодности вне зависимости от срока отсутствия работы.