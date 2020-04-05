Увеличены штрафы за несоблюдение установленных на время ЧС ограничений

Сегодня вступили в силу поправки к Кодексу административных нарушений, которые предусматривают возможность применения административных наказаний за сокрытие информации в связи с Covid-19, а также увеличение штрафов за несоблюдение ограничений, установленных на время режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

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Впредь полиция сможет призывать к административной ответственности лиц, которые не предоставляют информацию о своей болезни, о контакте с больным человеком и другие данные, связанные с Covid-19. Штраф за это нарушение будет достигать 2000 евро.

Поправки также предусматривают повышение административных штрафов за нарушение ограничений, установленных на время чрезвычайной ситуации.

В целях эффективного выполнения мер и ограничений, предусмотренных распоряжением правительства о ЧС, размер штрафа за несоблюдение эпидемиологических требований для физических лиц теперь составит от 10 до 2000 евро.

Штрафы для юридических лиц, которые ранее составляли от 140 до 700 евро, повышены до 140-5000 евро.

Также предусмотрена административная ответственность за нарушение требований при получении пособий за простой. Предусмотрено, что за предоставление недостоверной информации Службе государственных доходов с целью получения пособия штраф для физических лиц и членов правления предприятия составит до 1500 евро, при этом члены правления могут быть лишены права занимать определенные должности в коммерческих обществах.

Рассматривать административные дела о нарушениях требований режима чрезвычайной ситуации будут Государственная полиция и полиция самоуправлений.