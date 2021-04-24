Увеличилось количество школьников, которые выбрали профессиональное образование
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В этом учебном году в Латвии выросло количество школьников, которые выбрали профессиональное образование, свидетельствует статистика Министерства образования и науки (МОН) о количестве учащихся общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования в 2020/2021 учебном году.

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В этом учебном году 59,9% школьников учатся в общеобразовательных школах, 40,1% - в учреждениях профессионального образования, тогда как в предыдущем учебном году это соотношение составляло 60,7% и 39,3%.

Как отметили в министерстве, престиж профессионального образования растет. В документах планирования системы образования установлена амбициозная цель добиться соотношения 50 к 50, что свидетельствовало бы о важности профессионального образования для народного хозяйства.

За последние 10 лет была проведена оптимизация профессиональных образовательных учреждений - с 92 подведомственных МОН учреждений их количество уменьшилось до 31 в 2019 году. В результате оптимизации созданы крупные техникумы - Центры компетенции профессионального образования, которые в настоящее время являются основной системы профессионального образования.

В МОН подчеркнули, что из фондов ЕС в 2014-2020 годах выделены крупные инвестиции на модернизацию учреждений профессионального образования - учебного оборудования и инфраструктуры. Общее доступное финансирование составило 105 млн евро, в том числе из Европейского фонда регионального развития было выделено 88 млн евро, а финансирование государства составило более 17 млн евро.

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rus.DELFI.lv

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