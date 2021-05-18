Увеличивается число больных Covid-19 в тяжелом состоянии в возрасте 45-55 лет
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В настоящее время наметилась новая тенденция — в больницы в тяжелом состоянии попадают пациенты с Covid-19 в возрасте от 45 до 55 лет, сообщил на заседании правительства заведующий клиникой неотложной медицинской помощи и приема пациентов Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков.

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По его словам, прогнозы и ожидания медиков не оправдались. Уже с марта наблюдается тенденция, что клиническое состояние пациентов становится намного серьезнее.

"Это невозможно увидеть в статистике, и даже если общее количество госпитализированных не так велико, у пациентов очень серьезные проблемы со здоровьем. На данный момент мы видим пациентов в очень тяжелом состоянии в возрастной группе 45-55 лет, которых мы не видели зимой, когда больных было больше", — рассказал он, отметив, что 45-летняя женщина с двусторонней ковидной пневмонией умерла сегодня ночью в центре инфектологии.

"Структура пациентов изменилась, а это означает, что рабочая нагрузка увеличилась, и работа с меньшим количеством пациентов требует гораздо большего труда. К счастью, мы получили оборудование, предусмотренное для лечения Covid-19, и технологически обеспечены", — сказал Вишняков.

При необходимости оборудование направляется в те больницы, где есть больные в тяжелом состоянии.

Вишняков выразил обеспокоенность загруженностью персонала, поскольку из-за пандемии люди не были в отпусках уже год. В настоящее время отпуск одних коллег увеличивает нагрузку на других.

Также с учетом длительных ограничений в плановой и амбулаторной помощи в настоящее время наблюдается серьезный рост числа пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.

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