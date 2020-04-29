Уволена директор Этнографического музея под открытым небом

Министерство культуры после проверки решило расторгнуть трудовой договор с директором Латвийского Этнографического музея под открытым небом Илзе Миллерсоней, сообщила порталу DELFI представитель министерства Лита Кокале.

Комиссия по служебной проверке многократно проверяла музей, а также просила у директора предоставить пояснения и дополнительную информацию. Комиссия пришла к выводу, что Миллерсоне не смогла обеспечить правовую работу администрации и не ввела внутреннюю систему контроля, следящую за исполнением нормативных актов, сообщили порталу DELFI в Министерстве культуры.

Комиссия обнаружила нарушения в договорах о поставке электричества, а также что договор об охране музея заключен одновременно с двумя фирмами. Директор не подняла сотрудникам зарплаты, хотя министерство выделило музею средства на повышение зарплат. Миллерсоне в 2019/2020 году не подготовила ряд отчетов и документов.

Помимо прочего, в 2019 году музей планировал заменить крыши ряда экспонатов, находящихся в критическом состоянии, однако это не было сделано, а Министерство культуры не было проинформировано о том, что ремонт крыш требует дополнительных расходов. На данный момент 600 квадратных метров крыш нуждаются в реставрации.

По мнению комиссии, Миллерсоне не справилась с финансовой отчетностью музея, планированием и контролем. Она нарушила ряд законов, в том числе закон о публичных закупках, закон об архивах и закон о предотвращении растраты средств и имущества публичных лиц, указали в министерстве.