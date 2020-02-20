Увольнения в зоопарке: Морозов попросит KNAB проверить действия исполнительного директора Риги

Андрис Морозов (Согласие) попросит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Генпрокуратуру проверить действия исполнительного директора Риги Юриса Радзевича в связи с увольнением правления Рижского зоопарка, сообщает агентство LETA. Он считает, что в действиях работников самоуправления существует конфликт интересов и есть признаки преступления.

Радзевич сегодня уволил Морозова и Ингмара Лидаку (СЗК) с постов членов правления зоопарка из-за загрязнения территории зоопарка и несоразмерно высоких зарплат руководства. Они отрицают обвинения.

Лидака объяснил, что кучи песка возникли во время строительства “Африканской саванны”, а также при выполнении ежедневных работ. Песок вывозить с территории зоопарка нерационально, потому что потом он нужен для вольеров животных. В целом зоопарк стремится обеспечивать экономику замкнутого цикла и найти применение тому, что может показаться мусором.

“В зоопарк привозят грузы с ветками, они используются в корме для животных. Когда животные сгрызли кору, ветки собираются и копятся в кучах. Пару раз в год их превращают в щепу. Из-за низкого качества щепы её используют не для отопления, а для мульчирования растений”, - сказал Лидака.

Морозов подозревает, что правление зоопарка уволено по другим причинам. Он считает, что исполнительная власть Риги заинтересована в участке земли в Межапарке, стоимость которого составляет несколько миллионов евро. В 2011 году он был передан в пользование зоопарка.

“На этом земельном участке находится частный дом, принадлежащий предприятию быстрых кредитов MTB Finance. Предприниматели его уже несколько лет безуспешно пытаются продать за 1,43 млн евро. К зданию можно попасть, проехав по закрытой территории зоопарка. Чуть меньше десяти лет назад, чтобы попасть к зданию, были построены ворота, их охраняет сторож”, - рассказал Морозов.

В этом месяце собственность получила дорожный сервитут площадью 227 квадратных метров, то есть, подъезд к зданию должен стать публично доступным. Дорога ведет через закрытую территорию зоопарка, отметил Морозов. Лидака добавил, что здание в свое время было построено на месте сгоревшего дома.

Как уже сообщалось, Радзевич назначил временное правление Рижского зоопарка. В нем будут работать бывший руководитель зоопарка Роландс Грейзиньш, занимавший эту должность до 2017 года, и заместитель государственного секретаря Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) по вопросам инструментов развития Сандрис Цакулс.