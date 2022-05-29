Уже 9703 школьника подали заявки на работу во время летних каникул

До 23 мая заявки на работу во время школьных каникул подали уже 9703 учащихся. Об этом агентству LETA сообщили в Государственном агентстве занятости (NVA).

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В Рижском регионе работать летом хотят 3854 школьника, в Курземе — 2226, в Земгале — 1196, в Латгале — 1330, в Видземе — 1097.

В этом году для летней работы школьникам имеется 9692 рабочих места, которые предлагают 690 работодателей. Больше всего рабочих мест для школьников – в торговле и маркетинге, сфере обслуживания, госуправлении, общепите и пищевой промышленности, в туризме, гостиницах и др.

Программа летней занятости будет проходить с 1 июня по 31 августа. В ней смогут поучаствовать учащиеся в возрасте от 15 до 20 лет. Каждый школьник может участвовать в программе один месяц, в отдельных случаях по соглашению с работодателем — до двух месяцев. Зарплата школьников составит не менее установленной в стране минимальной зарплаты — 500 евро до уплаты налогов.