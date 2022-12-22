Уже два дня нельзя купить билеты Rīgas Satiksme через приложение Mobilly
Foto: LETA

Уже второй день подряд нарушена работа приложения, которое позволяет покупать билеты на общественный транспорт в Риге при помощи QR-кодов.

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Rīgas satiksme сообщает, что сейчас продолжается работа по интеграции всех новых видов билетов в приложение, а также переход на новые серверы, из-за чего в работе приложения происходят сбои.

Компания сообщила о сбоях контролерам общественного транспорта и приносит извинения пассажирам за неудобства.

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