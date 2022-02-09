Уже на этой неделе срок действия ковид-сертификатов может быть продлен до 1 марта

Срок действия ковид-сертификатов должен быть продлен с 15 февраля до 1 марта, сказал президент Эгилс Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"). Ради такого переноса сроков правительство уже на этой неделе может собраться на внеочередное заседание.

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По мнению президента, важно то, что 15 февраля истекает срок действия сертификата Covid-19 примерно у 40 тысяч жителей. Он считает, что срок действия сертификатов нужно продлить до 1 марта.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что уже на этой неделе может быть созвано внеочередное заседание правительства для принятия решения о продлении действия ковид-сертификатов.

"Если стороны смогут прийти к соглашению и договорятся о том, что это будет разумно, я созову заседание. До сегодняшнего утра соглашение между министрами еще не достигнуто", — сказал Кариньш.

С чисто юридической точки зрения заседание не может быть созвано позже 14 февраля, поскольку именно 15 февраля вступает в силу распоряжение правительстве о введении срока действия сертификатов.

Пока в документах сказано, что у жителей, привитых двумя дозами вакцин Astra Zeneca, Pfizer/BioNtech или Moderna, сертификат о вакцинации будет действовать 270 дней или девять месяцев. Срок годности отсчитывается со следующего дня после окончания курса вакцинации. Те, кто сделал прививку вакциной Johnson&Johnson, состоящей из одной дозы, смогут пользоваться ковид-сертификатом в течение 150 дней или пяти месяцев. То есть, по истечении этих сроков жители должны сделать бустерную прививку, но судя по всему 40 тысяч человек получить поддерживающую дозу не успели.

Кабинет министров собирается во вторник, 15 февраля, принять окончательную стратегию выхода из чрезвычайной ситуации и соответственно отменить ряд "ковидных" ограничений. Однако решение о продлении срока действия сертификатов, вероятно, придется принять раньше.

По мнению Левитса, пик заболеваемости может быть достигнут на этой и следующей неделе. С 1 марта, по мнению президента, должны быть серьезно смягчены все ограничения.

Также с 1 марта следует приложить усилия для синхронизации ограничений с Эстонией и Литвой. По словам Левитса, министерствам здравоохранения необходимо провести переговоры, чтобы добиться синхронного регулирования.