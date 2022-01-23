Уже заплатили 570 евро за медицинские услуги? От дальнейших платежей освободит Служба здравоохранения

Если общая сумма взносов за медицинские услуги за календарный год достигла 570 евро, пациент может быть освобожден от дальнейших выплат в соответствующем году, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

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В общую сумму пациентских взносов входят выплаты за оплачиваемые государством медицинские услуги, которые были получены во врачебных практиках, центрах здравоохранения и больницах. В эту сумму также включены выплаты за амбулаторные и стационарные диагностические обследования, а также взносы, которые покрывает страховка.

Если общая сумма пациентских взносов за один календарный год достигла 570 евро, необходимо обратиться в одно из территориальных отделений NVD с заявлением и также предоставить оригиналы платежных документов (чеки и квитанции).

Действительны только те платежные документы, которые указывают на доплату за оплачиваемую государством медицинскую услугу. NVD учитывает пациентские взносы за проведенные операции (доплата за хирургические операции должна взиматься в размере не более 31 евро) и платежи, которые совершены для получения платных медицинских услуг.

Пациент сам должен следить за общей суммой взносов и хранить платежные документы, на которых обязательно должны быть указаны его имя и фамилия, персональный код и медицинское учреждение. Если платеж был сделан с помощью интернет-банка, в назначении взноса должны быть указаны цель платежа, номер счета и информация о том, что вносится доплата.