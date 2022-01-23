Уже заплатили 570 евро за медицинские услуги? От дальнейших платежей освободит Служба здравоохранения
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Если общая сумма взносов за медицинские услуги за календарный год достигла 570 евро, пациент может быть освобожден от дальнейших выплат в соответствующем году, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

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В общую сумму пациентских взносов входят выплаты за оплачиваемые государством медицинские услуги, которые были получены во врачебных практиках, центрах здравоохранения и больницах. В эту сумму также включены выплаты за амбулаторные и стационарные диагностические обследования, а также взносы, которые покрывает страховка.

Если общая сумма пациентских взносов за один календарный год достигла 570 евро, необходимо обратиться в одно из территориальных отделений NVD с заявлением и также предоставить оригиналы платежных документов (чеки и квитанции).

Действительны только те платежные документы, которые указывают на доплату за оплачиваемую государством медицинскую услугу. NVD учитывает пациентские взносы за проведенные операции (доплата за хирургические операции должна взиматься в размере не более 31 евро) и платежи, которые совершены для получения платных медицинских услуг.

Пациент сам должен следить за общей суммой взносов и хранить платежные документы, на которых обязательно должны быть указаны его имя и фамилия, персональный код и медицинское учреждение. Если платеж был сделан с помощью интернет-банка, в назначении взноса должны быть указаны цель платежа, номер счета и информация о том, что вносится доплата.

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