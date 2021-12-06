В 18 аптеках Apotheka можно получить распечатки ковид- сертификатов

С понедельника, 6 декабря в аптеках сети Apotheka жители бесплатно могут получить распечатку ковид-сертификата, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации от Covid-19 или факт перенесенной болезни. Для получения услуги необходимо предъявить удостоверяющий личность документ.

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Согласно внесенным в начале ноября этого года изменениям в Правила Кабинета министров № 662 "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" и Правила № 288 "Правила работы аптек", фармацевтам и помощникам фармацевтов, работающим в лицензированной аптеке общего назначения, была предоставлена возможность начать выполнение экспресс-тестирования на антиген в аптеках. Чтобы сделать эту услугу широкодоступной для населения, с 22 ноября этого года пять аптек Apotheka начали выполнять экспресс-тестирование на антиген Covid-19 в присутствии фармацевта или ассистента фармацевта. Учитывая, что при включении в Регистр медицинского персонала и помощников медицинских лиц фармацевтам и ассистентам фармацевтов также есть возможность распечатать сертификаты о вакцинации и выздоровлении от Covid, сеть Apotheka решила оказать помощь жителям, предлагая возможность бесплатных распечаток сертификатов.

“Большая часть общества уже привыкла использовать современные технологии в своей повседневной жизни, в том числе, например, сохранив сертификат о вакцинации от Covid-19 или сертификат о выздоровлении на своих интеллектуальных устройствах. Однако существует достаточно широкий круг людей, которые по разным причинам предпочитают использовать этот сертификат в печатном формате – это пожилые люди, у которых нет интеллектуальных устройств последнего поколения, люди, у которых нет возможности самостоятельно распечатать сертификат дома, люди, которые не хотят каждый раз, когда посещают магазин, доставать из сумки или кармана свой мобильный телефон, а также люди, которые возможно желают дважды обезопаситься на случай неожиданной разрядки мобильного телефона, что гораздо вероятнее в холодную погоду. Для части общества, особенно в регионах, трудно найти, где можно распечатать этот сертификат; кроме того, после длительного использования распечатки, может быть трудно прочитать квадратный код на распечатке, что означает, что спустя определенное время людям понадобиться снова искать, где распечатать этот сертификат", - пояснил член правления Apotheka Янис Кулиньш.

Бесплатные распечатки сертификатов можно получить в трех аптеках Apotheka в Риге:

1. Apotheka 25, Густава Земгала гатве, 74

2. Apotheka 64, улица Гертрудес, 15/17

3. Apotheka 98, улица Кришьяня Барона, 13/15

и в 15 аптеках Apotheka в других городах Латвии:

1. Apotheka 13, улица Сатиксмес, 35, Елгава;

2. Apotheka 18, улица Стацияс, 1, Кокнесе, Айзкраукле;

3. Apotheka 28, улица Пилс, 3, Сигулда;

4. Apotheka 30, улица Спидолас, 17, Айзкраукле;

5. Apotheka 31, улица Райня, 74, Юрмала;

6. Apotheka 34, площадь Карля Залес 8, Лиепая;

7. Apotheka 48, улица Сколас, 26, Добеле;

8. Apotheka 51, улица Пилтенес, 5A, Кулдига;

9. Apotheka 63, улица Ригас, 33–601, Валмиера;

10. Apotheka 75, улица Института, 36Б, Улброка, Ропажский край;

11. Apotheka 84, проспект Лиелайс 26-1Б, Вентспилс;

12. Apotheka 94, улица Ригас, 17, Валка;

13. Apotheka 96, улица Ригас, 10, Ропажи;

14. Apotheka 99, улица Бривибас, 11, Зилупе, Лудзенский край;

15. Apotheka 101, улица Алеяс, 8, Коцены, Валмиерский край.