В 200 рижских домах могут возникнуть проблемы с подключением к отоплению

Проблемы с подключением к отоплению могут возникнуть примерно в 200 домах, находящихся в ведении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), сообщила агентству LETA представитель RNP Уна Греневица.

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Речь идет о сравнительно небольших многоквартирных домах, в которых дисциплина оплаты услуг долгое время находится на уровне ниже 70%. В случае похолодания на данный момент к отоплению можно подключить 1143 дома, которые обслуживает RNP, однако предполагается, что в течение ближайших недель список пополнится еще 1100 домами из более чем 2500 домов, пользующихся услугами Rīgas siltums. В связи с этим большую часть домов подключат к отоплению без задержек.

RNP подчеркивает, что в течение последнего года была существенно улучшена коммуникация с клиентами по вопросам оплаты и работа с должниками, что помогло многократно сократить объем долга. RNP предлагает свои клиентам несколько возможностей разрешить долговую ситуацию. Во-первых, клиентам дается возможность произвести так называемый авансовый платеж — то есть частично или полностью рассчитаться за отопление в начале сезона. В таком случае во время отопительного сезона авансовый платеж пойдет на оплату предоставленных плательщику услуг за подачу теплоэнергии.

Вторая возможность — оплатить накопившийся долг, так как Rīgas siltums не подключает отопление, если за полученные услуги не произведен платеж в полном объеме. Также жильцы дома большинством голосов могут принять решение погасить долг, к примеру, из накоплений дома, с учетом, что как только долг будет оплачен, средства снова будут направлены на формирование накоплений. Владельцы квартир могут принять любое другое решение, которое позволило бы обеспечить подключение к отоплению.

"В течение года долг за отопление сократился в 3,5 раза. Еще пару месяцев назад мы оптимистично предполагали, что долг за теплоэнергию с 2,6 млн получится сократить до 1,2 млн. На данный момент сумма составляет 700 тысяч евро и продолжает снижаться", — объясняет председатель правления RNP Роналдс Нейманис. По его предположениям, благодаря этому большая часть клиентов получит отопление этой осенью без задержек.

Первому дому, находящемуся в ведении RNP, отопление было подключено 15 сентября. Уполномоченные лица, представляющие этот дом, подали решение о подключении отопления, таким образом назначив и выбрав желаемую дату подключения отопления.

Как сообщала LETA, в прошлом году RNP работало с убытками на сумму 4,6 млн евро. Оборот предприятия снизился на 13% и составил 55,6 млн евро. Снижение оборота на 8,4 млн евро связано со снижением доходов от планируемого ремонта жилых домов. А на рост убытков повлиял пересмотр методики накоплений для сомнительных дебиторов.