В 2005 году гражданство Латвии получили 19 тысяч человек, в 2021 году - лишь 419

Кабинет министров Латвии издал распоряжение о натурализации 50 человек, семь из них - несовершеннолетние дети. Из 43 претендентов на гражданство 76% - русские, 2% - украинцы, 18% - белорусы, остальные - литовцы, поляки и лица других национальностей.

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11% претендентов на получение гражданства Латвии имеют основное образование, 46% - среднее образование, 41% — высшее. В ближайшие дни новые граждане Латвии получат по почте уведомление из Управления по делам о Гражданстве и миграции. УДГМ напоминает, что при приеме в гражданство Латвии у лица изменяется правовой статус, поэтому действующий паспорт негражданина Латвии больше не действителен для использования внутри страны и при выезде за границу.

Всего за все время (с 1995 года) путем натурализации гражданство Латвии получили 148 478 человек. Наибольший наплыв желающих натурализироваться наблюдался с 1999 по 2007 годы, когда почти ежегодно превышал десять тысяч человек. Максимальный показатель был достигнут в 2005 году - 19 169 человек.

Начиная с 2007 года процесс натурализации неуклонно идет на спад. Если в 2007-м гражданство Латвии получили 6826 человек, то в 2011-м - 2467, в 2013-м - 1732, в 2017-м - 915, в 2019-м - 808, в 2020-м - 725, а в прошлом году - лишь 419. За первый квартал 2022 года натурализацию прошли 166 человек.

Натурализация в Латвии по годам:

1995 год — 984 человек

1996 год - 3016 человек

1997 год - 2992 человек

1998 год - 4439 человек

1999 год - 12 427 человек

2000 год - 14 900 человек

2001 год — 10 637 человек

2002 год — 9844 человек

2003 год — 10 049 человек

2004 год — 16 064 человек

2005 год — 19 169 человек

2006 год — 16 439 человек

2007 год — 6826 человек

2008 год — 3004 человек

2009 год — 2080 человек

2010 год — 2336 человек

2011 год — 2467 человек

2012 год — 2213 человек

2013 год — 1732 человек

2014 год — 939 человек

2015 год — 971 человек

2016 год — 987 человек

2017 год — 915 человек

2018 год — 930 человек

2019 год — 808 человек

2020 год - 725 человек

2021 год — 419 человек

Чтобы стать гражданином Латвии путем натурализации, человек должен подать заявление в любом территориальном подразделении УДГМ независимо от места жительства. Гражданство Латвии выдают лицам, подтвердившим свое владение латышским языком, а также успешно прошедшим проверку знаний основных положений Конституции, текст государственного гимна и истории Латвии.