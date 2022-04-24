В 2005 году гражданство Латвии получили 19 тысяч человек, в 2021 году - лишь 419

Кабинет министров Латвии издал распоряжение о натурализации 50 человек, семь из них - несовершеннолетние дети. Из 43 претендентов на гражданство 76% - русские, 2% - украинцы, 18% - белорусы, остальные - литовцы, поляки и лица других национальностей.
11% претендентов на получение гражданства Латвии имеют основное образование, 46% - среднее образование, 41% — высшее. В ближайшие дни новые граждане Латвии получат по почте уведомление из Управления по делам о Гражданстве и миграции. УДГМ напоминает, что при приеме в гражданство Латвии у лица изменяется правовой статус, поэтому действующий паспорт негражданина Латвии больше не действителен для использования внутри страны и при выезде за границу.
Всего за все время (с 1995 года) путем натурализации гражданство Латвии получили 148 478 человек. Наибольший наплыв желающих натурализироваться наблюдался с 1999 по 2007 годы, когда почти ежегодно превышал десять тысяч человек. Максимальный показатель был достигнут в 2005 году - 19 169 человек.
Начиная с 2007 года процесс натурализации неуклонно идет на спад. Если в 2007-м гражданство Латвии получили 6826 человек, то в 2011-м - 2467, в 2013-м - 1732, в 2017-м - 915, в 2019-м - 808, в 2020-м - 725, а в прошлом году - лишь 419. За первый квартал 2022 года натурализацию прошли 166 человек.
Натурализация в Латвии по годам:
1995 год — 984 человек
1996 год - 3016 человек
1997 год - 2992 человек
1998 год - 4439 человек
1999 год - 12 427 человек
2000 год - 14 900 человек
2001 год — 10 637 человек
2002 год — 9844 человек
2003 год — 10 049 человек
2004 год — 16 064 человек
2005 год — 19 169 человек
2006 год — 16 439 человек
2007 год — 6826 человек
2008 год — 3004 человек
2009 год — 2080 человек
2010 год — 2336 человек
2011 год — 2467 человек
2012 год — 2213 человек
2013 год — 1732 человек
2014 год — 939 человек
2015 год — 971 человек
2016 год — 987 человек
2017 год — 915 человек
2018 год — 930 человек
2019 год — 808 человек
2020 год - 725 человек
2021 год — 419 человек
Чтобы стать гражданином Латвии путем натурализации, человек должен подать заявление в любом территориальном подразделении УДГМ независимо от места жительства. Гражданство Латвии выдают лицам, подтвердившим свое владение латышским языком, а также успешно прошедшим проверку знаний основных положений Конституции, текст государственного гимна и истории Латвии.