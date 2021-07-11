В 2020 году немного выросла зарплата министра здравоохранения Илзе Винькеле
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В 2020 году бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле заработала на этой должности 69 083 евро, что немного больше, чем годом ранее, свидетельствует ее декларация государственного должностного лица, поданная в Службу госдоходов (СГД, VID).

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За свою работу министром в 2019 году Винькеле заработала 67 094 евро.

В прошлом году она получила еще 409 евро в качестве пособия от Государственного агентства социального страхования, но других доходов у нее не было ни в прошлом году, ни в 2019 году.

При этом в прошлом году министр купила за 10 450 евро автомобиль Volkswagen Polo 2017 года выпуска. Годом ранее у нее был Mini Cooper, но в декларации 2020 года этот автомобиль больше не упоминается.

В декларации министра за 2020 год указаны накопления в Swedbank в размере 21 000 евро, что на 5 000 евро больше, чем годом ранее. Еще она владеет квартирой в Риге.

В течение года долг Винькеле уменьшился более чем на 3000 евро, то есть с 13 549 евро до 9890 евро.

В прошлом году министр также занимала должности члена правления в организациях "Для развития/За!" и "Движение "За!"".

Также публично доступна декларация Винкеле от 7 января 2021 года, которую она подала после отставки с должности министра. Особых изменений в ней нет, однако она стала главой думы партии "Движение "За!"" и получила 10 865 евро от Государственной канцелярии.

Информация из архива агентства LETA показывает, что в 2018 году в декларации Винькеле не указывалось никаких доходов, поскольку она жила за счет стипендии и сбережений.

Эдгарс Скварикс, советник бывшего министра, пояснил, что в 2017/2018 учебном году Винькеле была стипендиатом Института Маккейна Университета Аризоны в США.

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LETA

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"Для развития/За!" VID Илзе Винькеле СГД
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