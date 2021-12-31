В 2020/2021 году учебу в университете продолжили 62% выпускников школ
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После получения среднего образования в 2020/2021 году учебу в университете продолжили 62% бывших школьников. Это немного меньше, чем в 2019 году — тогда учебу продолжили 63,8% школьников. Об этом говорят данные Центрального управления статистикой.

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После окончания основной школы в среднюю школу перешли 58,5% школьников, а 37,4% продолжили учиться в учреждениях профессионального образования. 4,1% вообще не продолжили учиться, но это меньше, чем раньше — в 2019 году не продолжили учебу 6,6% школьников.

Всего в 2020/2021 году в колледжи и университеты поступили 28 705 студентов. В учреждения профессионального образования — 10 924 человека. Из них 4954 студента — женщины, а 5970 — мужчины. Самые востребованные учебные программы — инженерная наука, производство и строительство, услуги, гуманитарные науки и искусство.

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