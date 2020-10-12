В 2021 году доходы бюджета сократятся на 328 млн евро, а расходы вырастут на 744 млн евро

Доходы бюджета 2021 года по сравнению с бюджетом 2020 года уменьшатся на 328 млн евро, а расходы вырастут на 744 млн евро, свидетельствует информация Министерства финансов.

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Расходы бюджета 2021 года прогнозируются в размере 10,76 млрд евро, а доходы — в размере 9,58 млрд евро.

В свою очередь из закона о госбюджете 2020 года следует, что в этом году расходы запланированы в размере 10,01 млрд евро, а доходы — в размере 9,9 млрд евро.

В 2021 году запланированные поступления в основной бюджет составляют 6,7 млрд евро, а расходы — 7,8 млрд евро. Доходы и расходы специального бюджета запланированы в размере 3,2 млрд евро.

Дефицит общего бюджета правительства в следующем году планируется в размере 1,2 млрд евро или 3,9% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник после встречи с партнерами по коалиции сообщил представителям прессы, что достигнуто политическое соглашение о госбюджете 2021 года.

По словам премьер-министра, бюджет 2021 года предусматривает, что с 1 января минимальная заработная плата в стране составит 500 евро, социальный налог будет снижен на один процентный пункт, будет выполнено внесенное в закон требование об увеличении заработной платы врачей и учителей, также будет реализовано решение Конституционного суда о повышении уровня гарантированного минимального дохода. Кроме того, с 1 июля будет введен минимальный социальный налог.

Кариньш поблагодарил партнеров по коалиции за "интересную, но сложную работу" по формированию бюджета на следующий год и выразил надежду, что Кабинет министров завтра поддержит бюджет 2021 года.

Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров поддержал предложение в 2021 году направить дополнительные средства на повышение зарплат медицинских работников и педагогов, а также налоговые изменения.

В следующем году дефицит государственного бюджета планируется в размере 1,18 млрд евро, или 3,9% от ВВП.

Дефицит бюджета планируется постепенно сокращать — в 2022 году он запланирован в размере 876,9 млн евро, в 2023 году — 563,8 млн евро.

Согласно расчетам Минфина, планируемые налоговые изменения в 2021 году принесут в бюджет дополнительно 69,9 млн евро, в 2022 году — 140,7 млн евро, в 2023 году — 162,7 млн евро.

Наибольшее отрицательное влияние на бюджет следующего года в размере 75,6 млн евро окажет снижение ставки обязательных взносов социального страхования на один процентный пункт. Отрицательное влияние повышения порога применения дифференцированного необлагаемого минимума до 1800 евро в месяц составит 41,6 млн евро.

Самый большой позитивный эффект на бюджет 2021 года окажет изменение пропорции поступлений подоходного налога с населения в бюджеты самоуправлений и госбюджет — соответственно 75% и 25%. В результате госбюджет дополнительно получит 90,9 млн евро. Введение минимальных соцвзносов пополнит бюджет 2021 года на 73,3 млн евро.

Повышение ставок акцизного налога на табачные изделия принесет бюджету в следующем году дополнительные 5 млн евро, а в результате изменений транспортных налогов и пошлин в бюджет планируется дополнительно собрать 12,4 млн евро.

В бюджете 2021 года дополнительно предусмотрено 304 млн евро на приоритетные меры министерств, в том числе 183 млн евро предназначены для повышения зарплат медиков, 33,3 млн евро — повышения зарплат педагогов, 7,2 млн евро — повышения зарплат академического персонала.

Для выполнения постановлений Конституционного суда в 2021 году в государственном и муниципальных бюджетах предусмотрены 67,3 млн евро, в том числе для повышения минимальных пенсий — 36,8 млн евро, для пособий по гарантированному минимальному доходу и жилищных пособий — 25,4 млн евро.